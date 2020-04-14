Азербайджан выразил жесткий протест Ирану

Состоялись телефонные переговоры заместителя министра иностранных дел Азербайджана Халафа Халафова с замминистра иностранных дел Ирана Аббасом Арагчы и послом Джавадом Джахангирзаде, в ходе которых был поднят вопрос о передвижении иранских грузовиков на оккупированных территориях Азербайджана, говорится в сообщении МИД Азербайджана.

В сообщении МИД говорится, что в ходе разговора Халаф Халафов сообщил, что азербайджанская сторона прилагает все усилия для сохранения связей между Азербайджаном и Ираном на высоком уровне. Замглавы МИД Азербайджана отметил, что, несмотря на закрытие границ в период пандемии, между двумя странами осуществлялись грузоперевозки, а также транзитные перевозки.

Замминистра подчеркнул, что видеозапись, на которой грузовики с иранскими номерами перевозят топливо, сырье и продовольствие на оккупированные территории Азербайджана, вызвало серьезную обеспокоенность правительства Азербайджана и глубокое недовольство общественности. Халафов отметил, что такие действия служат поддержкой стране-оккупанту Армении и эскалации конфликта. Ссылаясь на опровержение посольства Ирана в Азербайджане в связи с данным вопросом, Халафов выразил уверенность, что иранская сторона в соответствии с принципами двусторонних отношений между Азербайджаном и Ираном расследует эту информацию, видеозапись и внесет ясность в этот вопрос.

Замглавы МИД Ирана сообщил, что его страна придает большое значение отношениям с Азербайджаном, и отметил, что братские и дружественные отношения двух стран будут продолжать развиваться. Он указал на наличие врагов ирано-азербайджанских дружественных отношений, подчеркнув, что эти силы регулярно пытаются нанести ущерб двустороннему сотрудничеству, распространяя подобную информацию. Арагчы заявил, что сразу после того, как видео было опубликовано, посольству в Баку было дано указание в связи с опровержением данной дезинформации. Заместитель министра иностранных дел Ирана также поблагодарил правительство Азербайджана за помощь в борьбе с пандемией и за открытые для транзита и грузоперевозок границы страны.

В свою очередь, посол Джавад Джахангирзаде отметил дружественные отношения президентов Азербайджана и Ирана. Посол также выразил глубокую благодарность за то внимание, которое президент Ильхам Алиев придает отношениям Азербайджана и Ирана, за помощь, оказанную Ирану в связи с пандемией, а также за условия, созданные для осуществления транзитных перевозок.