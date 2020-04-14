Врач назвал способ избежать осложнений COVID-19
Регулярные физические упражнения способны предотвратить или уменьшить проявление дыхательной недостаточности, которое связано с большинством смертельных случаев при коронавирусе.
К такому выводу пришел доктор медицинских наук из Университета штата Вирджиния, директор Центра исследований скелетных мышц в Центре сердечно-сосудистых исследований UVA Чжен Ян, передает «Российская газета».
По его словам, физические упражнения способствуют выработке мощного антиоксиданта, известного как «внеклеточная супероксиддисмутаза», который защищает организм от вредных свободных радикалов.
Доктор отметил, что уменьшение количества антиоксиданта наблюдается при развитии ряда серьезных недугов, включая острые заболевания легких, ишемическую болезнь сердца и почечную недостаточность.
«Регулярные физические упражнения приносят гораздо больше пользы для здоровья, чем кажется. Защита от этого тяжелого респираторного заболевания – лишь один из многих примеров», – заключил эксперт.