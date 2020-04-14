В то время как в Азербайджане введен режим карантина и многие граждане отправлены в оплачиваемый отпуск, тысячи сотрудников сфер жизнеобеспечения каждый день, рикуя жизнью, выполняют свой профессиональный долг.

Азербайджанские таможенники с первых дней оказались на передовой борьбы с распространением коронавируса.

В эти минуты Государственный таможенный комитет распространил социальный видеоролик, в котором призывает граждан страны строго соблюдать режим карантина, не покидать свои дома без острой необходимости и тем самым помочь мерам по борьбе с вирусом.