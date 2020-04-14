Мехрибан Алиева поблагодарила участников акции по сдаче крови

На официальной странице первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в Instagram размещена публикация в связи с акцией по добровольной сдаче крови, начатой Фондом Гейдара Алиева в целях помощи людям, страдающим наследственными заболеваниями крови, в особенности талассемией.

«Одним из лучших качеств азербайджанского народа является то, что мы, проявляя единство и солидарность, всегда готовы помочь друг другу и вместе преодолеть трудности и испытания.

Поддержка многочисленными гражданами акции по добровольной сдаче крови, начатой Фондом Гейдара Алиева в целях помощи людям, страдающим наследственными заболеваниями крови, в особенности талассемией, в очередной раз продемонстрировала это.

Выражаю искреннюю благодарность каждому, кто примкнул к этой благородной инициативе. Желаю всем крепкого здоровья! Пусть множатся добрые дела! Да хранит вас Всевышний!», - говорится в публикации.