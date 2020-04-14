В Грузии и Армении растет число зараженных коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Армении достигло уже 1159, 48 из них выявлены за последние сутки, число жертв коронавирусной инфекции увеличилось до 18 человек, сообщает армянский единый информационный центр.

Число выздоровевших после коронавирусной инфекции в Армении увеличилось до 358 человек с 297 днем ранее.

А в Грузии выявлены 30 новых случаев инфицирования коронавирусом, сообщает сайт stopcov.ge.

Согласно официальным данным, к этому времени в Грузии подтверждены 336 случаев заражения коронавирусом, 74 человек вылечились. Из-за коронавируса скончались 3 человека. В режиме карантина находятся 5 000 человек, в стационаре — 494.