Так, в cвоем благодарственном письме житель Агджабединского района Натиг Алишов пишет, что все меры, принятые для предотвращения распространения в Азербайджане пандемии нового коронавируса, широко распространившегося по всему миру, еще раз доказали, что президент Азербайджана , как всегда, находится рядом с народом.

Азербайджанский народ высоко оценивает работу, проводимую президентом Ильхамом Алиевым по предотвращению распространения пандемии коронавируса в Азербайджане, а также в сфере охраны здоровья населения. В связи с этим в адрес главы государства продолжают поступать благодарственные письма, которые опубликованы на официальном сайте президента.

"Мы уверены, что это единство позволит нам победно выйти из такого сложного испытания. Благодаря оперативным и неотложным мерам, своевременно принятым под вашим руководством, в настоящее время в республике ведется эффективная борьба с коронавирусом. Распоряжения, подписанные вами в сфере борьбы с коронавирусом, новые больницы, фабрики показывают, что Азербайджан достойно преодолеет это тяжелое испытание. Наше государство и сегодня продолжает прилагать все усилия для защиты здоровья своих граждан и предотвращения распространения пандемии. Мы уверены, что наш народ преодолеет это бедствие с минимальным ущербом. От имени всех карабахцев я выражаю благодарность Вам и Мехрибан ханум за поддержку и заботу, оказанную нашему народу, желаю здоровья Вам и Вашей семье. Да хранит Всевышний Вас и азербайджанский народ", - написал Натиг Алишов.

Житель Тертерского района Захид Ибрагимов поблагодарил президента Ильхама Алиева, отметив в своем письме: "Вы были рядом с народом с того дня, как были избраны президентом, вы жили заботами населения".

"Наши отцы говорили: "Глаз народа - весы". В социальных пакетах, подготовленных для улучшения социального положения населения, государство предусмотрело долю для всех слоев населения - от безработных до предпринимателей. Мы благодарны Вам за это. Вы возглавляете такую большую семью, как Азербайджан, и не забываете ни об одном члене этой семьи. В период, когда весь мир столкнулся с пандемией COVİD-19, Вы не забыли о благосостоянии народа, государство протянуло народу руку помощи, наряду с материальной помощью, также оказало и моральную, сказав "оставайся дома, оставайся здоровым". Во имя нашего будущего все должны, присоединившись к этому призыву, серьезно соблюдать требования карантинного режима, чтобы мы смогли оставить эти трудные дни позади - и вновь во имя развития нашей Родины оказать поддержку уважаемому президенту, Вам - руководителю, сердце которого бьется с народом. Я горжусь, что у нас такой президент, как Вы. Да хранит Вас Всевышний", - написал Ибрагимов.

В письме другого жителя Тертерского района, кавалера ордена "Эмек" 1-й степени фермера Фазиля Велиева, говорится:

"Уважаемый господин президент. Благодарим вас за то, что вы рядом с народом в эти трудные дни, когда смертельный кошмар разгуливает в каждом вдохе и выдохе людей, за принятые вами превентивные меры по предотвращению распространения в стране пандемии коронавируса COVID-19. Мы верим, что мир в скором времени спасется от этого бедствия, что наша жизнь вернется в прежнее русло. Наш многоуважаемый президент, мы, фермеры поддерживаем осуществляемую вами политику, и тесно сплотились вокруг вас. Потому что, как вы и сказали, "Вместе мы сильнее!". Да хранит вас Всевышний".