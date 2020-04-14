Казахстан заподозрили в краже гуманитарного груза для Польши

Как сообщает Sputnik Казахстан, украинский самолет-гигант "Мрия" привез в Варшаву медицинский груз из Китая. По пути он приземлялся в Алматы для дозаправки. Среди польских пользователей Сети появились предположения, что часть гуманитарного груза украли в казахстанском аэропорту.

Международный аэропорт Алматы опровергает информацию о предполагаемой краже части гуманитарного груза для Польши. Несанкционированная выгрузка невозможна даже теоретически, заявили в воздушной гавани.

"Несанкционированная выгрузка груза во время транзитной стоянки даже теоретически невозможна: во время открытия носовой части рядом с бортом присутствовали, помимо сотрудников различных технических служб аэропорта, члены экипажа, командир которого несет персональную ответственность за сохранность груза, представители пограничной и таможенной служб Казахстана", - заявили в аэропорту Алматы.

Все стоянки на перроне под непрерывным круглосуточным видеонаблюдением. Записи хранятся месяц.

"Учитывая вышеперечисленные факты, уверены, что данная информация является фейковой и абсолютно не соответствующей действительности", - отметили в пресс-службе.

Данные о тоннаже груза в польских СМИ изначально преподносились в искаженном виде со ссылкой на министерство государственных активов Польши, добавили в аэропорту: "Со ссылкой на Министерство государственных активов Польши борт должен был доставить 400 тонн гуманитарного груза, при том, что максимальная грузоподъемность АН-225 – 250 тонн. Автор публикации также не учел, что в Польшу были доставлены в основном медицинские средства индивидуальной защиты – маски, комбинезоны и т.д., то есть груз, который занимает большой объем, но имеет меньший вес".