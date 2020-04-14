МИД Китая: Версия о создании коронавируса в лаборатории бездоказательна

Версия об искусственном создании коронавируса нового типа не подкреплена какими-либо доказательствами. Так официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь прокомментировал публикацию американского телеканала Fox News о том, что "нулевым пациентом" с новым коронавирусом был некий сотрудник лаборатории в Ухане.

Вопрос об источнике и происхождении вируса должен исследоваться учеными и медиками, отметил дипломат, напомнив при этом, что "нет никаких доказательств того, что коронавирус нового типа был создан в лаборатории".

"Многие авторитетные мировые медицинские деятели полагают, что версия об утечке этого вируса из лаборатории не является научно обоснованной. Пандемия - это общий враг для всего человечества. И одержать победу над ней можно только при сконцентрированных усилиях всего международного сообщества", - цитирует официального представителя китайского дипведомства ТАСС.

Накануне Fox News со ссылкой на источники сообщил, что вирус передался одному из сотрудников лаборатории от летучей мыши, а он впоследствии стал его разносчиком среди жителей Уханя.