Представитель ВОЗ из Баку: «Коронавирус продлится минимум год»

«Никто не знает, сколько продлится пандемия. Но чем быстрее вирус распространяется в мире, тем быстрее у людей появляется к нему иммунитет». Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, об этом в ходе презентации проекта REACT-C19 в Баку заявила глава представителей ВОЗ в Азербайджане Ханде Харманджи.

По ее словам, до сих пор неизвестны причины появления этого вируса.

«По моему личному мнению, мы не сможем избавиться от коронавируса раньше, чем через год. Со временем проблема найдет свое решение. Но это не означает, что в течение года нельзя будет выходить из дома», - сказала она.