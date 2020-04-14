Грузинский вирусолог: Или сидите дома, или будем считать гробы

Если в ближайшие дни граждане Грузии будут строго соблюдать рекомендации специалистов, то еще "остается шанс на то, что плохой сценарий не оправдается" и страна сравнительно легко переживет эпидемию коронавируса. Так прокомментировал создавшуюся в стране ситуацию заместитель главы Национального центра контроля заболеваний Грузии, вирусолог Паата Имнадзе.

Грузинский специалист призвал всех осознать, что в стране начался этап масштабного внутреннего распространения вируса. "Это значит, что сегодня рядом с нами находятся инфицированные люди, которые не знают, что они инфицированы. Они становятся переносчиками инфекции за день до проявления симптомов, то есть в тот день у них может не быть никаких проявлений. Когда симптомы проявляются незначительно, то эти люди уже становятся заразными. Такие люди сегодня уже среди нас. Они придут к вам в гости и после этого вы все заболеете. Они придут в церковь и там заразят всех. Надо это понять", - цитирует Имнадзе Sputnik Грузия.

Вирусолог подчеркнул, что если нация хочет остаться в живых, то должна оставаться дома, другого выхода нет.

Имнадзе отметил, что "до сегодняшнего дня была динамика, которая дает возможность, чтобы Грузия вышла из эпидемии со сравнительно малыми потерями": "Тут речь идет не только об экономических потерях, речь идет о жизнях людей. Если мы не сможем управлять ситуацией так, чтобы свести число жертв к минимуму, то совсем скоро, уже через три недели нас ждет то, что было в Италии, тогда мы в Грузии не сможем перечесть гробы".

Он не исключил, что правительству придется установить более строгий карантин: "Если люди не понимают, что им надо быть дома, мы будем вынуждены сделать это. Так сделала вся Западная Европа...".