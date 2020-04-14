В Азербайджане начнут переливать плазму от переболевших коронавирусом

Со следующей недели в Национальном центре гематологии и трансфузиологии начнется прием плазмы у пациентов, выздоровевших от COVID-19. Как сообщает haqqin.az, об этом на презентации проекта REACT-С19 сказал председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы.

«На следующей неделе мы пригласим выздоровевших от коронавируса в Национальный центр гематологии и трансфузиологии. Будет проводиться работа по использованию полученных у них плазм. У выздоровевших в плазме крови есть антитела. Если для COVID-19 будет достаточно антител, мы сможем транспортировать их тяжело больным», - сказал Рамин Байрамлы.

Он также заявил о том, что начата реализация проекта по утилизации использованных медицинских масок и перчаток. Р.Байрамлы отметил, что Оперативный штаб при Кабмине и МЭПР реализуют проект по очистке и утилизации отходов.