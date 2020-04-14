Коронавирус назвали самым серьезным заболеванием за сто лет

Каплан заметил, что человечество не помнит заболевания опаснее за последние сто лет: «Наверное, это самая серьезная болезнь такого плана со времен «испанки».

Коронавирус является серьезнейшим заболеванием в истории человечества, заявил врач одной из клиник Нью-Йорка Марлен Каплан, посоветовав государству в первую очередь защитить тех, кто сдерживает развитие пандемии, сообщает РИА Новости.

Каплан заявил, что медики не знают точно, почему разные люди переносят COVID-19 с разной степенью тяжести.

Врач признался, что не считает прогнозируемые 16 тысяч смертей от коронавируса в Нью-Йорке реальной цифрой. Это связано с тем, что человеческие органы будут испытывать высокий стресс в ходе заболевания, что может спровоцировать новые проблемы со здоровьем. В настоящий момент медицина не знает гарантированного средства от COVID-19, поэтому пациентов в основном лечат с помощью гидроксихлорохина в сочетании с цитромаксом и высокими дозами мультивитаминов.

Врач предостерег опасающихся заражения граждан от использования сомнительных средств в качестве профилактики коронавируса, например, алкоголя. Он объяснил это тем, что спиртное создает дополнительную нагрузку на печень, которая в это время отфильтровывает побочные продукты борьбы организма с инфекцией.