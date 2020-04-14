Межбанк сохраняет финансовую стабильность
Международный банк Азербайджана обнародовал финансовые результаты своей деятельности по итогам первого квартала 2020 года.
По состоянию на 31 марта 2020 года, активы банка составили 8,9 миллиарда манатов, кредиты клиентам - 2,4 миллиарда манатов, депозитный портфель - 5,6 миллиарда манатов.
За квартал крупным корпоративным клиентам, а также малым и средним предпринимателям банком было предоставлено кредитов и гарантий на сумму до 120 миллионов манатов. Банк завершил первый квартал с операционной прибылью в 76 миллионов манатов.
По итогам первого квартала коэффициент достаточности капитала первого уровня банка составил 33,33%, а коэффициент достаточности совокупного капитала - 32,88%. Таким образом, коэффициенты достаточности капитала Банка значительно выше норм, установленных регулятором.
Информацию о продуктах и услугах МБА, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 37 филиалах и 39 отделениях банка, позвонив в Информцентр по короткому номеру 937, а также на официальной странице банка в Facebook.