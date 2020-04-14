Межбанк сохраняет финансовую стабильность

За квартал крупным корпоративным клиентам, а также малым и средним предпринимателям банком было предоставлено кредитов и гарантий на сумму до 120 миллионов манатов. Банк завершил первый квартал с операционной прибылью в 76 миллионов манатов.

По итогам первого квартала коэффициент достаточности капитала первого уровня банка составил 33,33%, а коэффициент достаточности совокупного капитала - 32,88%. Таким образом, коэффициенты достаточности капитала Банка значительно выше норм, установленных регулятором.

Информацию о продуктах и услугах МБА, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 37 филиалах и 39 отделениях банка, позвонив в Информцентр по короткому номеру 937, а также на официальной странице банка в Facebook.