Согласно информации, Центром оказана продовольственная помощь 250 семьям, проживающим на территории Марнеульского района Грузии. Пакеты с продовольствием для доставки по адресам 10 апреля были переданы Марнеульской мэрии.

В рамках борьбы с эпидемией короновируса к кампании по оказанию помощи малообеспеченным семьям подключился и Центр интеграции азербайджанцев Грузии (ЦИАГ), говорится в сообщении ЦИАГ.

В продолжение кампании помощи семьям, проживающим в строгом карантинном режиме в Болнисском районе и находящимся в еще более тяжелом социальном положении, 150 малообеспеченным семьям со стороны ЦИАГ была также оказана продовольственная помощь. 14 апреля продовольственная помощь была передана ЦИАГ Болнисской мэрии для доставки по адресам малоимущим семьям.

В каждый продовольственный пакет, переданный ЦИАГ малообеспеченным семьям в Марнеульском и Болнисском районах, были включены мука, рис, макароны, вермишель, гречка, сахарный песок, сахар, подсолнечное масло, соль и чай.

Следует отметить, что, согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, в Грузии объявлено чрезвычайное положение. Впервые на территории Грузии строгий карантинный режим с 23 марта был введен лишь в Марнеульской и Болнисской областях.

Напомним, что Центр интеграции азербайджанцев в Грузии (ЦИАГ) осуществляет свою деятельность с 3 апреля 2019 года при поддержке Госкомитета по работе с диаспорой Азербайджана.