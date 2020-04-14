Более половины зараженных COVID-19 в Москве младше 45 лет
Больше половины новых случаев заражения COVID-19 в Москве было выявлено у людей младше 45 лет, свидетельствуют данные Оперативного штаба РФ, пишет «Газета.ру».
Всего в столице зафиксировано 16 146 заболевших, из них за последние сутки выявлено 1370 случаев.
Среди новых заболевших 45% людей от 18 до 45 лет, 5,5% — дети.
35% заболевших — взрослые от 46 до 65 лет, 10,5% — от 66 до 80 лет, 4% — старше 80 лет.
По последним данным, в России выявлено 27 938 случаев заражения новым коронавирусом.