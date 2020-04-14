Икрам Нур, автор haqqin.az 13:12

Во вторник, 14 апреля, группа вооруженных людей захватила танкер под флагом Гонконга в Ормузском проливе. После кратковременной задержки судно было отпущено восвояси. Пострадавших в ходе инцидента нет. Поистине загадочное происшествие предстает перед нами из скупых сообщений международных информационных агентств. Группа неизвестных останавливает танкер, для чего-то находится там некоторое время, после чего покидает судно не попрощавшись, ничего и никого не тронув.

Причем никак не комментирует произошедшее Иран, категорически отмалчивается командование 5-го американского флота, в зоне ответственности которого все и произошло, а единственным источником информации является частная военно-морская фирма Dryad Global, специализирующаяся на сборе разведывательной информации. Опять шалят военно-морские силы иранского Корпуса стражей исламской революции (ВМС КСИР)? На побережье провинции Систан-Белуджистан, этого криминального гнезда региона, завелись собственные пираты? Молчит пролив, не дает ответа… Но из некоторых мелких деталей и оговорок картина складывается. И прежде всего – о действительных владельцах судна, а также о тех, кто побывал на его борту. В отношении последних подозрения в адрес ВМС КСИР полностью подтвердились – они, именно они, никаких таких новых пиратов, все те же старые защитники морских рубежей Исламской республики. А вот с владельцами вышло позаковыристее: они оказались связаны с шанхайской компанией Aoxing Ship Management, которая не далее как в марте нынешнего года попала под американские санкции - за «сознательное участие в крупной сделке по покупке, приобретению, продаже, транспортировке или сбыту нефтехимической продукции из Ирана». Но если вы думаете, что и в этот раз имела место некая сомнительная негоция, связанная с иранской нефтью – то ошибаетесь. Судно направлялось в Саудовскую Аравию за очередной порцией тамошнего «черного золота». По дороге то ли сбилось с курса, то ли случилась неисправность – но оказалось в территориальных водах Ирана, а дальше все по накатанной: патруль, обыск и вот это все… Пока не обнаружилось два обстоятельства – и судно принадлежит КНР, и весь экипаж не нем – китайцы.

С недавних пор все, что связано с Пекином, для Ирана – деликатная тема. За период пандемии зависимость Тегерана от КНР возросла многократно, что осталось практически незамеченным экспертным сообществом и политиками целого ряда стран. И если раньше, в полузабытые теперь уже «докоронавирусные времена», Исламская республика соблюдала в отношении Китая определенную политическую дистанцию, при всяком удобном случае намекая, что и без него обойдется, – то теперь ситуация изменилась. Хотя бы потому, что пандемия в Иране четко показала Тегерану жесткую реальность – для всех остальных, кроме Китая, Иран является «токсичным». И в качестве политического, и в качестве экономического партнера. Надежды на то, что коронавирус послужит «умягчению злых сердец» и повлечет за собой хоть какое-то ослабление санкций, не оправдались. США остались тверды в своей антииранской позиции, все остальные – в очередной раз не рискнули спорить с Вашингтоном, даже когда дело заходило о переправке иранцам гуманитарной помощи и товаров чисто медицинского назначения. Лишь один Пекин в этих условиях пошел на сознательный риск поддержания отношений с Тегераном, да и то – достаточно ограниченных. Но и этого вполне хватило, чтобы все риски окупить. Ведь главный приз для Китая в иранской партии – сопряжение Тегерана с инициативой «Пояс и Путь». Которая продолжает осуществляться, вне зависимости от пандемии, кризисов и прочих «черных лебедей». И если раньше иранцы отчаянно торговались, заламывая за свое участие в ней слишком высокую цену и излишне эксклюзивные условия, при каждом удобном случае козыряя совместным с Индией проектом логистического хаба Чахбахар, – то теперь амбиций у них поубавилось.