Таможенники помогли еще 80 малоимущим семьям видео
Сотрудники таможенного поста «Билясувар» Главного южного регионального управления и Спортивно-оздоровительного центра Государственного таможенного комитета навестили малоимущие семьи района, сообщает пресс-служба ГТК.
Согласно информации, в ходе акции 80 семьям была оказана гуманитарная помощь в виде продуктов первой необходимости. Также была проведена профилактическая работа и населению было рекомендовано не выходить из дома.
Жители поблагодарили таможенников за проявленные внимание и заботу.