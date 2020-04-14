Ученые назвали сроки передачи коронавируса

Более 40% случаев передачи коронавируса происходят до того, как его носители начинают ощущать первые симптомы болезни. Об этом сообщается в исследовании эпидемиологов из Гуанчжоуского и Гонконгского университетов, опубликованном в журнале Nature Medicine.

Выводы ученых основываются на результатах анализов 94 пациентов, у которых коронавирус выявили на ранней стадии, передает РИА Новости.

Ученые установили, что максимальное число вирусных частиц в организме человека образуется в первые дни заражения, а его опасность в качестве переносчика достигает пика за 0,7 дня до появления симптомов.

Эпидемиологи подсчитали, что 44% случаев передачи вируса произошло до того, как у носителя проявились первые симптомы.

Исследователи отмечают, что полученные ими результаты могут быть использованы для совершенствования мер по предотвращению распространения пандемии.