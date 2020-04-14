Синоптики рассказали, когда стихнет ветер
В пятницу, 17 апреля, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, местами ожидаются дожди, порывистый северо-западный ветер утром сменится умеренным южным ветром, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на Апшероне ночью составит 7-9, днем 13-16 тепла, в Баку ночью 7-9, днем 14-16 градусов тепла.
Атмосферное давление - 764 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80%, днем 50-55%.
В районах Азербайджана временами дождливо, на горных территориях прогнозируется снег, днем в большинстве районов осадки не ожидаются. Западный ветер местами усилится. Ночью 5-10, днем 18-23, в горах ночью 1-6, днем 8-13 градусов тепла.
Завтра на Абшеронском полуострове ожидаются умеренные колебания метеорологических факторов, благоприятствующих метеочувствительным людям.