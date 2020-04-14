МЧС и Генпрокуратура о взрыве в частном доме в Масаллы

В больницу Баку отправлены пять человек, оказавшихся под завалами дома, рухнувшего в результате взрыва в Масаллы, говорится в совместном сообщении МЧС и Генеральной прокуратуры Азербайджана.

Как отмечается в сообщении, поступила информация о том, что сегодня около 7 часов утра в частном доме жителя села Тезе Алвады Масаллинского района произошел взрыв.