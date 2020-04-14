МЧС и Генпрокуратура о взрыве в частном доме в Масаллы
В больницу Баку отправлены пять человек, оказавшихся под завалами дома, рухнувшего в результате взрыва в Масаллы, говорится в совместном сообщении МЧС и Генеральной прокуратуры Азербайджана.
Как отмечается в сообщении, поступила информация о том, что сегодня около 7 часов утра в частном доме жителя села Тезе Алвады Масаллинского района произошел взрыв.
В результате мероприятий, проведенных незамедлительно прибывшими на место происшествия подразделениями пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС, из-под завалов были извлечены три человека, включая двух малолетних детей. В результате взрыва в целом пострадали пять человек. Они доставлены в бакинскую городскую клиническую больницу №5.
Место происшествия было осмотрено сотрудниками прокуратуры и полиции, а также представителями МЧС, Министерства энергетики, специалистами ПО "Азеригаз" и экспертами Центра судебной экспертизы Минюста.
Врачи TƏBİB оказали пострадавшим незамедлительную медицинскую помощь.
По предварительной версии, взрыв произошел из-за утечки газа.
По факту в Масаллинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 314.2 (халатность, по неосторожности приведшая к тяжелым последствиям) Уголовного кодекса АР, назначены соответствующие экспертизы, выполнены другие необходимые процессуальные действия.
В настоящее время продолжается лечение пострадавших.
Необходимые следственные мероприятия по уголовному делу продолжаются.