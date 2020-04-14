Иранцы и россияне скупают жилье в Турции

Граждане Ирана, Ирака и России лидируют по числу покупок недвижимости в Турции, следует из материалов компании Turk Estate.

Всего за первый весенний месяц в Турции продали почти 109 тысяч объектов недвижимости, подсчитали аналитики, несмотря на пандемию коронавируса и явное сокращение спроса. Из них около 34 тысяч — жилье в новостройках, вторичные продажи — 74,5 тысячи. пишет «Лента.ру».

«Конечно, говорить о высоком спросе сейчас невозможно, — отмечают эксперты. — Продажи иностранным гражданам снизились на 3 процента по сравнению с тем же месяцем предыдущего года, составив 3 тысячи объектов. Наибольшее количество покупателей — жители Ирана и Ирака, на третьем месте граждане РФ».

По данным Turk Estate, наиболее востребованы иностранными покупателями объекты в Стамбуле, Анталье и Анкаре.