Госкомстат об инфляции в Азербайджане

Инфляция в Азербайджане в марте 2020 года составила 1% против инфляции на уровне 0,7% в феврале, сообщили в Госкомитете по статистике, передает Интерфакс-Азербайджан.

«Инфляция в Азербайджане в марте 2020 года составила 1%. При этом цены на продовольственные товары, напитки и табак в марте выросли на 2,2%, на непродовольственные товары – на 0,2%, услуги населению – не изменились», - отметили в Госкомстате.

Среднегодовая инфляция в Азербайджане на конец марта составила 3% (на конец февраля 2020 года – 2,8%). В том числе среднегодовая инфляция по продовольственным товарам на конец марта составила 5,2%, по непродовольственным товарам – 1,2%, услугам – 1,4%.

Правительство Азербайджана на 2020 год среднегодовую инфляцию прогнозирует на уровне 4,6%.