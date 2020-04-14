Украина и сепаратисты Донбасса обменялись пленными

В Донбассе состоялся первый в нынешнем году обмен пленными между властями Украины и так называемой "Донецкой народной республикой" ("ДНР"), сообщают российские СМИ со ссылкой на представителя РФ в трехсторонней контактной группе Бориса Грызлова.

"Обмен Киева с "ДНР" завершен", - сказал Грызлов.

Процедура прошла в районе пропускного пункта Майорск под Горловкой. По словам омбудсмена "ДНР" Дарьи Морозовой, Украина передала десять человек, а "ДНР" - девять, поскольку один человек отказался от обмена. Морозова также отметила, что всех освобожденных сторонников "ДНР" поместят на двухнедельный карантин из-за нынешней пандемии коронавируса.

Предыдущий обмен пленными между Киев и сепаратистами Донбасса состоялся в конце декабря 2019 года.