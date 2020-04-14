ВОЗ обеспокоена распространением коронавируса в России и в Турции

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) забеспокоилась из-за ситуации с распространением коронавируса SARS-CoV-2 в России и в Турции. Об этом заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге, его слова передает ТАСС.

Клюге заявил, что из некоторых европейских стран поступают позитивные сообщения по поводу ситуации с эпидемией, однако впечатление от них омрачено тем, что в других странах число новых случаев заражения стабильно увеличивается.

В их числе он назвал Великобританию, Турцию, Украину, Белоруссию и Россию.

По последним данным, в России заразились коронавирусом более 27 тысяч человек. За последние сутки зафиксировано 3448 случаев заражения; 2304 человека выздоровели, 232 пациента с коронавирусом умерли. Последним субъектом России, где официально не зафиксировано ни одного случая заражения, осталась Республика Алтай.