В Иране падает смертность от коронавируса
В Иране за последние сути от коронавируса нового типа скончались 92 человека, накануне умерших было 94, сообщает агентство «Анадолу».
Отмечается, что число умерших от коронавируса в Иране достигло 4869 человек.
За последние сутки в Иране коронавирусом заразились 1606 человек, общее количество инфицированных достигло 77 995 человек.
До сегодняшнего дня от коронавируса излечились 52 229 человек. Состояние 3594 зараженных в настоящее время тяжелое или средней степени тяжести.