В администрации президента США Дональда Трампа задумались над тем, чтобы платить американским производителям за то, чтобы они оставили нефть в недрах и не стимулировали переизбыток, из-за которого произошло падение цен и банкротство некоторых буровых компаний. Об этом пишет Bloomberg.

Минэнерго разработало план компенсации компаниям, которые используют запасы нефти на 365 млн баррелей, путем эффективного превращения этой неиспользованной части в запасы правительства США на случай чрезвычайных ситуаций, рассказали агентству неназванные высокопоставленные представители администрации, передает Интерфакс.

Федеральный закон уже дает Министерству энергетики полномочия резервировать до 1 млрд баррелей нефти на чрезвычайные ситуации - без указания, куда они должны направляться. Это дает юридическую возможность для хранения нефти за пределами существующего госрезерва и даже для блокирования ее добычи. В этом случае правительство, по сути, купило бы находящуюся под землей нефть, но попросило бы производителей воздержаться от ее добычи или доставки.

На реализацию этого плана потребуются миллиардные ассигнования от Конгресса, который недавно отказал президентской администрации в выделении $3 млрд на покупку нефти для стратегического резерва.