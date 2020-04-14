Путин созывает Совбез
Президент России Владимир Путин в четверг встретится с постоянными членами Совета безопасности РФ и планирует провести международный телефонный разговор, сообщил журналистам пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
"Далее по ходу дня у Путина также запланировано оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, традиционно мы вам сообщим тему. И также во второй половине дня сегодня мы ожидаем международный телефонный разговор", - сообщил Песков, говоря о рабочем графике президента.