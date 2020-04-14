Решение лишить поддержки центр глобальной координации усилий по борьбе с болезнью и выработки оптимальных правил борьбы с ней, мягко говоря, неоднозначное с учетом того, что распространение коронавируса по планете в самом разгаре.

Для ВОЗ это будет чувствительный удар: в прошлом году взнос США составил 400 миллионов долларов, это около 15% общего бюджета организации. Например, Китай в прошлом году перечислил ВОЗ 76 миллионов. Что интересно, после США самый крупный спонсор – фонд Билла и Мелинды Гейтс, который оплачивает 9,6% расходов. Гейтс в твиттере жестко откликнулся на решение Трампа: «Приостановка финансирования ВОЗ во время глобального кризиса здравоохранения чрезвычайно опасна».

В марте ВОЗ обращался за помощью в размере 675 миллионов долларов для увеличения усилий по борьбе с коронавирусом, и ожидается, что в апреле попросит еще миллиард. В чрезвычайности момента сомнений нет ни у кого.

В Соединенных Штатах выявлена почти треть всех заболевших в мире – более 600 тысяч человек, из которых более 30 тысяч умерли (данные Института Джонса Хопкинса). Дональд Трамп, которого обвиняют в запоздалой и нерешительной реакции на пандемию, явным порядком хочет переложить ответственность с себя на некие внешние силы. Еще в конце февраля американский президент обещал своим гражданам, что считанное число заражений в стране скоро будет сведено к нулю.