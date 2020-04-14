Трамп объявил войну ВОЗ: пусть несет ответственность наш комментарий
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп распорядился приостановить выплаты Всемирной организации здравоохранения, обвинив ее в неспособности справиться со своими обязанностями и своевременно предупредить пандемию.
Решение лишить поддержки центр глобальной координации усилий по борьбе с болезнью и выработки оптимальных правил борьбы с ней, мягко говоря, неоднозначное с учетом того, что распространение коронавируса по планете в самом разгаре.
Для ВОЗ это будет чувствительный удар: в прошлом году взнос США составил 400 миллионов долларов, это около 15% общего бюджета организации. Например, Китай в прошлом году перечислил ВОЗ 76 миллионов. Что интересно, после США самый крупный спонсор – фонд Билла и Мелинды Гейтс, который оплачивает 9,6% расходов. Гейтс в твиттере жестко откликнулся на решение Трампа: «Приостановка финансирования ВОЗ во время глобального кризиса здравоохранения чрезвычайно опасна».
В марте ВОЗ обращался за помощью в размере 675 миллионов долларов для увеличения усилий по борьбе с коронавирусом, и ожидается, что в апреле попросит еще миллиард. В чрезвычайности момента сомнений нет ни у кого.
В Соединенных Штатах выявлена почти треть всех заболевших в мире – более 600 тысяч человек, из которых более 30 тысяч умерли (данные Института Джонса Хопкинса). Дональд Трамп, которого обвиняют в запоздалой и нерешительной реакции на пандемию, явным порядком хочет переложить ответственность с себя на некие внешние силы. Еще в конце февраля американский президент обещал своим гражданам, что считанное число заражений в стране скоро будет сведено к нулю.
Безусловно, и ВОЗ могла себя проявить лучшим образом, хотя все понимают, насколько это было сложно, имея в качестве первичного очага глубокую китайскую провинцию. Китай был и остается закрытой страной, которая неохотно делится информацией. Ряд рекомендаций ВОЗ был, как уже ясно, задним числом, дезориентирующим, как запоздалое признание необходимости ограничить авиационное сообщение или преуменьшение пользы от обязательного ношения масок населением. Но в этой кризисной ситуации просто нет никого, кто бы не допустил просчетов, и это точно не американское правительство.
Решение Трампа жестко критикуют представители разных стран, а Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что потом, когда все закончится, обязательно нужно будет извлечь уроки из произошедшего, но сейчас совсем не время прекращать финансирование ни ВОЗ, ни каких-либо других гуманитарных организаций, ведущих борьбу с коронавирусом.
Дональд Трамп известен тем, что никогда не признает своих ошибок, а старается переложить вину за них на кого-то другого, и этот другой становится объектом его постоянного троллинга. Так было в истории с вмешательством России в американские выборы, когда в результате руками самого президента была разгромлена вся верхушка собственных спецслужб, от ФБР до разведорганов. Так происходит и сейчас. Поначалу Трамп был в растерянности, поскольку сложно разоблачить в своих речах коронавирус, тому все равно, что о нем говорит президент США. Но вот международная организация оказалась подходящим объектом, способным отвести внимание от главы Белого дома, которому уже относительно скоро предстоят выборы.