Лукашенко: «Коронавирус – хороший урок для наркоманов»

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал эпидемию коронавируса хорошим уроком для наркоманов. Об этом в четверг, 16 апреля, сообщает БЕЛТА.

«Для наркоманов и курцов это хороший урок. Мы это видим по тяжелым заболеваниям пневмонией. И пневмонией, отягощенной коронавирусом. Это хороший урок — подумать о том, как организовывать свою жизнь после этой так называемой пандемии», — сказал Лукашенко на совещании, посвященном амнистии и помилованию осужденных за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

Ранее 16 апреля стало известно, что Белоруссия обогнала Украину по числу зараженных коронавирусом — 4204 человека против 4161.