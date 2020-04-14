Евросоюзу предсказали тяжелейший спад после пандемии

Она призвала к расширению бюджета ЕС на будущие годы, поскольку ни согласованная институтами ЕС программа помощи экономике на 540 млрд евро, ни национальные меры всех 27 стран ЕС на общую сумму свыше 3 трлн евро, по ее словам, не будут достаточны для преодоления кризиса.

Спад в экономике Европы, который произойдет в результате карантинных мер, станет самым тяжелым в истории Евросоюза, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на онлайн-сессии Европарламента.

«Европа прошла через много кризисов, но никогда не сталкивалась с таким экономическим спадом, который предстоит после пандемии. Помощь потребуется всем, и в этом никто не виноват. Нынешний кризис наносит удар по совершенно здоровым компаниям, которые страдают из-за остановки всей социальной жизни», – передает ТАСС слова фон дер Ляйен.

Она призвала Европарламент утвердить все последние решения институтов ЕС по поддержке экономики, включая программу кредитования предприятий и государств ЕС объемом 540 млрд евро, которую 14 апреля утвердила Еврогруппа.