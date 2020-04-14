Найдена самая похожая на Землю планета

Команда ученых обнаружила самую похожую на Землю по размеру и температуре экзопланету. Достижение описано в статье, опубликованной в издании Astrophysical Journal Letters.

Как отмечает NASA, планета, получившая название Kepler-1649c, лишь немного больше нашей планеты, а количество света, который она получает от своей карликовой звезды, составляет около 75% того, что получает от Солнца наша Земля. Сообщается, что на скалистом объекте может быть вода.

Находится небесное тело на расстоянии порядка 300 световых лет от Земли. Кстати, в отличие от Земли, оно вращается вокруг красного карлика - небольшой по космическим соотношениям размерам звезды.

Астробиологам понадобится гораздо больше информации об этой планете, чтобы оценить, насколько она перспективна для жизни. Но уже основываясь на том, что известно о Kepler-1649c, эта экзопланета особенно интригует ученых, ищущих небесные тела с условиями, потенциально пригодными для жизни.