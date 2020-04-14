Землетрясение в охваченной коронавирусом Италии

Землетрясение магнитудой 4,7 произошло на севере Италии, сообщает Национальный институт геофизики и вулканологии Италии (Ingv). Эпицентр находился в нескольких километрах от городка Чериньяле.

Подземные толчки зафиксированы в провинции Пьяченца области Эмилия-Романья. Накануне вечером в той же провинции зафиксированы толчки магнитудой 3,5.

По свидетельствам очевидцев, отмечающихся в ответах к посту Ingv, колебания почвы ощущались в Милане, который расположен в 120 километрах от эпицентра землетрясения. В основном последствия землетрясения ощутили жители верхних этажей. Кроме того, волна дошла до таких крупных городов, как Болонья и Генуя.

О пострадавших и разрушениях не сообщается.