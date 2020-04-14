Нечестная Америка: За что обвиняете Путина? наша корреспонденция
В последние недели только и слышишь эту фразу, которая произносится на разных языках: «Мы все теперь в одной лодке». Да, человечество столкнулось с одной и той же бедой, которая поразила все континенты (за исключением разве что Антарктиды) и все страны без исключения. И казалось бы, впервые за многие годы у людей появилась возможность объединиться, чтобы противостоять разрушительной пандемии коронавируса. Но что происходит? США обрушились одновременно на Китай и на Россию, обвиняя их в распространении злосчастного вируса. Российские СМИ, со своей стороны, рисуют в самых черных красках ситуацию в Америке, часто перевирая факты или используя недостоверную информацию. До согласия между странами так же далеко, как это было во времена «холодной войны».
Но в последние дни эти атаки друг на друга усилились, хотя из Москвы звучат разрозненные антиамериканские голоса, а в США антироссийская пропаганда поставлена на квазинаучную и очень широкую базу. Несколько дней назад газета The New York Times опубликовала статью под заголовком «Долгая война Путина против американской науки», от которой скулы свело не только у прокремлевских аналитиков, но и у независимых от каких бы то ни было центров власти журналистов, в число которых входит и ваш автор.
Как пишет один из уважаемых мною комментаторов в Фейсбуке (цитирую с небольшими поправками), «коронавирус повреждает мозги, похоже. Сначала мы оказались виноваты в том, что они (американцы) избрали (не совсем адекватного) президента. Теперь виноваты в том, что они хреново подготовились к эпидемии».
В самом деле с мозгами там не в порядке. Основные тезисы автора статьи в NYT Уильяма Броуда сводятся к следующему. Путин в течение целого десятилетия проводил дезинформацию в области здравоохранения, что привело в Америке к широкомасштабному смятению, нанесло ущерб основным учреждениям и способствовало распространению смертельных заболеваний, в том числе и коронавируса. Это напоминает известную фразу пьяного Шурика из «Кавказкой пленницы»: «А часовню (речь, напомним, шла о средневековой башне) тоже я развалил?»
Как говорили в России во времена Бориса Ельцина: «Во всем виноват Чубайс!». Теперь в Америке говорят: «Во всем виноват Путин!»
Но продолжим историю с публикацией. Цель Москвы, пишет NYT, - изобразить американских чиновников теми, кто преуменьшает сигналы тревоги, связанные со здоровьем, и тем самым создают угрозу общественной безопасности. А разве федеральное правительство и, в частности, президент Трамп не преуменьшали в течение нескольких недель угрозу коронавируса? Сама же The New York Times, которая уже три с половиной года ведет войну не на жизнь, а на смерть против Трампа, пишет об этом чуть ли не ежедневно.
После перечисления всех «преступлений» Владимира Путина, который спровоцировал в Америке распространение всех опасных болезней - от вируса гриппа до Эболы, газета, цитируя чиновницу Госдепартамента, делает вывод: «Москва отреагировала на вспышку коронавируса как на новую возможность сеять хаос и раскол - воспользоваться кризисом в области здравоохранения, когда люди напуганы. Была задействована вся экосистема российской дезинформации».
То есть, суммируя: в Вашингтоне убеждены, что Китай повинен в создании вируса на своей секретной лаборатории в Ухани, а Владимир Путин с помощью «тысяч троллей» и «теневых блогов», создав так называемую «инфодемию», рассеивает этот самый коронавирус по всей Америке.
Не привык в силу профессиональных убеждении обращаться к официальному представителю российского МИДа Марии Захаровой, но здесь не могу не процитировать одну ее фразу. «Материл «Долгая война Путина против американской науки» — это шедевральная деза, - сказала она, добавив к этому: И исключительно пошлая».
Но мы будем необъективны, если не укажем, что и некоторые российские политики и аналитики держат удар и обвиняют в коронавирусе Америку. Как заявил российский сенатор Франц Клинцевич, версия, гласящая, что COVID-19 был создан американцами искусственно, кажется ему правдоподобной.
Сенатор отметил, что «происходящее в мире было выгодно только Соединенным Штатам, а именно президенту Дональду Трампу, которому вирус поможет отменить выборы в стране».
Есть и еще одна экзотическая версия: США создали коронавирус, чтобы наказать Китай и собственных банкиров. Ее отстаивает известный в России экономист левого толка Михаил Делягин. «Вы, конечно, скажете: ведь американцы тоже страдают, - говорит он в эфире ставшей совершенно бульварной газеты «Комсомольская правда». - Обвал фондовых рынков, огромные убытки банков и финансовых структур... чья стоимость теперь рухнула. Зачем Белому дому стрелять в собственную ногу? Но дело в том, что сейчас одна американская нога сражается с другой. Трамп воюет с глобалистскими элитами не на жизнь, а насмерть. Чтобы победить, ему нужно отрезать противников от ресурсов — сдуть мировую финансовую систему и разорвать глобальные экономические цепочки».
Вы что-нибудь поняли из этой тирады? Лично я - ничего.
Возникает совершенно парадоксальная ситуация. В начале апреля Россия направила в США «Боинг» с медикаментами на борту для борьбы с коронавирусом. Ряд американских СМИ, как ни странно, в основном либеральных, а не консервативных, обвинили Кремль в пиаре. Точно так же, как ряд итальянских СМИ увидели в отправке помощи в их страну удар Кремля в под дых НАТО. Но Россия послала самолет в Штаты после разговора Путина с Трампом, решив этот вопрос с ним, а в Италию - после прямой просьбы премьера этой страны Конте.
Коронавирус действительно действует на мозги, прав мой френд. И что с этим делать? Только одно: да говорите вы, что хотите, лишь бы от «холодной войны» по поводу охватившего планету вируса противоборствующие стороны не перешли бы к горячей стороне, сидя при этом на борту «одной лодки». Не самое лучшее время для этого, товарищи и господа.