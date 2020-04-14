В последние недели только и слышишь эту фразу, которая произносится на разных языках: «Мы все теперь в одной лодке». Да, человечество столкнулось с одной и той же бедой, которая поразила все континенты (за исключением разве что Антарктиды) и все страны без исключения. И казалось бы, впервые за многие годы у людей появилась возможность объединиться, чтобы противостоять разрушительной пандемии коронавируса. Но что происходит? США обрушились одновременно на Китай и на Россию, обвиняя их в распространении злосчастного вируса. Российские СМИ, со своей стороны, рисуют в самых черных красках ситуацию в Америке, часто перевирая факты или используя недостоверную информацию. До согласия между странами так же далеко, как это было во времена «холодной войны».

Но в последние дни эти атаки друг на друга усилились, хотя из Москвы звучат разрозненные антиамериканские голоса, а в США антироссийская пропаганда поставлена на квазинаучную и очень широкую базу. Несколько дней назад газета The New York Times опубликовала статью под заголовком «Долгая война Путина против американской науки», от которой скулы свело не только у прокремлевских аналитиков, но и у независимых от каких бы то ни было центров власти журналистов, в число которых входит и ваш автор.

Как пишет один из уважаемых мною комментаторов в Фейсбуке (цитирую с небольшими поправками), «коронавирус повреждает мозги, похоже. Сначала мы оказались виноваты в том, что они (американцы) избрали (не совсем адекватного) президента. Теперь виноваты в том, что они хреново подготовились к эпидемии».

В самом деле с мозгами там не в порядке. Основные тезисы автора статьи в NYT Уильяма Броуда сводятся к следующему. Путин в течение целого десятилетия проводил дезинформацию в области здравоохранения, что привело в Америке к широкомасштабному смятению, нанесло ущерб основным учреждениям и способствовало распространению смертельных заболеваний, в том числе и коронавируса. Это напоминает известную фразу пьяного Шурика из «Кавказкой пленницы»: «А часовню (речь, напомним, шла о средневековой башне) тоже я развалил?»

Как говорили в России во времена Бориса Ельцина: «Во всем виноват Чубайс!». Теперь в Америке говорят: «Во всем виноват Путин!»

Но продолжим историю с публикацией. Цель Москвы, пишет NYT, - изобразить американских чиновников теми, кто преуменьшает сигналы тревоги, связанные со здоровьем, и тем самым создают угрозу общественной безопасности. А разве федеральное правительство и, в частности, президент Трамп не преуменьшали в течение нескольких недель угрозу коронавируса? Сама же The New York Times, которая уже три с половиной года ведет войну не на жизнь, а на смерть против Трампа, пишет об этом чуть ли не ежедневно.

После перечисления всех «преступлений» Владимира Путина, который спровоцировал в Америке распространение всех опасных болезней - от вируса гриппа до Эболы, газета, цитируя чиновницу Госдепартамента, делает вывод: «Москва отреагировала на вспышку коронавируса как на новую возможность сеять хаос и раскол - воспользоваться кризисом в области здравоохранения, когда люди напуганы. Была задействована вся экосистема российской дезинформации».

То есть, суммируя: в Вашингтоне убеждены, что Китай повинен в создании вируса на своей секретной лаборатории в Ухани, а Владимир Путин с помощью «тысяч троллей» и «теневых блогов», создав так называемую «инфодемию», рассеивает этот самый коронавирус по всей Америке.