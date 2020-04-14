Как и писал haqqin.az: Эльман Рустамов – глава Центробанка
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Эльмана Сирадж оглу Рустамова председателем Центрального банка Азербайджана, сообщает АзерТАдж.
9 апреля Милли Меджлис Азербайджана проголосовал за продление полномочий Эльмана Рустамова в качестве члена правления Центрального банка страны.
Эльман Рустамов работает в ЦБА с декабря 1992 года. В 1995 году впервые был назначен председателем правления Центробанка на пятилетний срок. После этого переизбирался главой ЦБА в 2000, 2005, 2010 и в 2015 гг.