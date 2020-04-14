В Грузии могут ввести полный карантин

«Сегодня у нас есть локдаун, в стране объявлено чрезвычайное положение. До полного карантина остался один шаг», — подчеркнул Гамкрелидзе.

Грузия в шаге от объявления полного карантина, заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе, не исключив при этом открытия полевых госпиталей, сообщает Грузия Онлайн.

По его словам, внутренняя передача инфекции намного больше, чем это идентифицировано, поэтому опасность увеличилась. Если люди расслабятся, особенно в течение этих четырех дней, количество инфицированных может увеличиться до 5, 7, 8 тысяч человек, с чем уже не сможет справиться система здравоохранения.

В Грузии уже инфицированы 16 сотрудников медперсонала, и в том случае, если эта цифра увеличится, некому будет лечить пациентов, отметил Гамкрелидзе.

Глава Национального центра контроля заболеваний призвал граждан не посещать церковь и не способствовать хаотичному распространению вируса, что повлечет за собой большие жертвы, отметив, что если все рекомендации будут соблюдены, рост числа инфицированных будет, но этот показатель не станет драматичным.