В Грузии могут ввести полный карантин
Грузия в шаге от объявления полного карантина, заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе, не исключив при этом открытия полевых госпиталей, сообщает Грузия Онлайн.
«Сегодня у нас есть локдаун, в стране объявлено чрезвычайное положение. До полного карантина остался один шаг», — подчеркнул Гамкрелидзе.
По его словам, внутренняя передача инфекции намного больше, чем это идентифицировано, поэтому опасность увеличилась. Если люди расслабятся, особенно в течение этих четырех дней, количество инфицированных может увеличиться до 5, 7, 8 тысяч человек, с чем уже не сможет справиться система здравоохранения.
В Грузии уже инфицированы 16 сотрудников медперсонала, и в том случае, если эта цифра увеличится, некому будет лечить пациентов, отметил Гамкрелидзе.
Глава Национального центра контроля заболеваний призвал граждан не посещать церковь и не способствовать хаотичному распространению вируса, что повлечет за собой большие жертвы, отметив, что если все рекомендации будут соблюдены, рост числа инфицированных будет, но этот показатель не станет драматичным.