Минэкономики ответило бизнесменам, которые пострадали от коронарежима

После того, как президент страны поручил в кратчайшие сроки обеспечить финансовую поддержку предпринимателям, пострадавшим от влияния пандемии коронавируса (COVID-19), Министерство экономики во взаимодействии с другими государственными органами проводит активную работу как по выплате определенной части заработной платы различным категориям налогоплательщиков, так и по предоставлению государственной финансовой поддержки индивидуальным (микро) предпринимателям. Но несмотря на проводимую министерством работу по информированию о механизме получения господдержки, со стороны представителей бизнеса и общественности в целом в адрес Минэкономики поступает множество вопросов. А если есть вопросы, давайте попробуем разобраться, как получить ответы на них...

Все оказалось очень просто. Например, для того, чтобы упростить процесс обращения граждан и сэкономить их время, Министерство экономики на своем официальном интернет сайте (www.taxes.gov.az) опубликовало список самых актуальных и часто задаваемых вопросов и ответов. Найти их можно в разделе: «Часто задаваемые вопросы о механизмах оказания финансовой поддержки предпринимателям, пострадавшим от пандемии коронавируса (COVID-19)». Кроме этого, на официальных страницах Министерства экономики и Государственной налоговой службы в социальных сетях также регулярно публикуется вся необходимая информация по механизму получения финансовой помощи и даются ответы на задаваемые пользователями вопросы.

Внимательно ознакомившись с указанными источниками информации от Министерства экономики, можно сделать вывод, что в первую очередь представителей бизнес-среды, конечно же, волнует вопрос - каким конкретно предпринимателям полагается финансовая поддержка. Ответ на который кроется именно в принадлежности предпринимателя к сферам, определенным как наиболее пострадавшие от влияния пандемии коронавируса. Это производственный сектор (исключая производство продуктов питания, лекарств, табака и напитков); оптовая и розничная торговля (исключая продажу продуктов питания, лекарств и нефтепродуктов); сектор туризма, общественного питания и других услуг; деятельность спортивных и оздоровительных учреждений; транспортный сектор и т.д. Подробную классификацию видов экономической деятельности по различным областям, затронутым пандемией и сотрудникам которым полагается компенсация, можно найти по следующей ссылке: https://www.e-taxes.gov.az/new/downloads/Fealiyyet_kodlari_pandemiya_yeni.xlsx

Еще один из вопросов, вызывающих большое внимание общественности – где и как можно подать заявление на получение финансовой поддержки или части заработной платы.

И тут Минэкономики максимально упростило задачу предпринимателям. Значимым преимуществом явилось то, что финансовая помощь предоставляется исключительно на основе заявлений, поданных налогоплательщиками через свой электронный кабинет на портале «Налоговое интернет управление» (www.e-taxes.gov.az). Поясним, именно с помощью личного электронного кабинета на налоговом портале налогоплательщики осуществляют взаимодействие с налоговыми органами на протяжении своей предпринимательской деятельности. Другими словами, именно через данный электронный сервис налогоплательщики обращаются и, соответственно, получают информацию от налоговых структур. То есть для подачи заявления на получение финансовой помощи налогоплательщику не нужно нигде заново регистрироваться или скачивать какое-то дополнительное программное обеспечение, - все необходимое для взаимодействия с налоговой службой у него уже есть.

Отметим также, что как на официальных сайтах Министерства экономики и Государственной налоговой службы, так и на официальных страницах этих госструктур в соцсетях представлены пошаговые видеоинструкции по процедуре подачи заявок как для налогоплательщиков по выплате определенной части заработной платы, так и для предпринимателей о предоставлении финансовой помощи.

Еще один из часто задаваемых вопросов, - будет ли проверяться информация, указанная предпринимателем в заявке, и если в представленных данных обнаружатся ошибки или расхождения, будет ли у предпринимателя шанс их исправить и заново подать заявку.

Естественно, все полученные от предпринимателей данные автоматически проверяются налоговой службой в учетной базе данных. Если предприниматели, занятые в пострадавших сферах, не сокращали число рабочих мест, а также платили налоги, взносы по соцстрахованию и страхованию от безработицы, то они получат компенсацию по зарплатам. Поэтому налогоплательщик прежде всего должен убедиться, что представляемая им информация является правильной и не отличается от показателей представляемых в налоговые органы отчетов. Если же все-таки по каким-то причинам была допущена ошибка или ее выявила проверка, то налогоплательщик без проблем сможет устранить несоответствия в учетной информации и повторно подать заявку.