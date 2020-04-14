В Азербайджане выявлено 30 новых больных коронавирусом, еще 56 человек вылечились и были отпущены домой. Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабмине.

Двое пациентов скончались: один из них, 1946 года рождения, страдал хронической сердечной недостаточностью, у второго пациента, 1961 года рождения, был лимфолейкоз.

Таким образом, в Азербайджане было выявлено 1283 случая заражения коронавирусом, 460 излечились, 15 человек скончались. В настоящее время в специализированных больницах продолжают лечиться 808 человек.

Состояние 28 из них оценивается как тяжелое, 33 – средней степени тяжести, состояние остальных стабильное.