Быстрое распространение пандемии коронавируса (COVID-19) по всему миру создает определенные проблемы в большинстве областей общественной жизни. Соответствующие проекты реализуются для предотвращения углубления проблем и их устранения. В нашей стране также проводятся различные социальные акции в этой области.

15 апреля по инициативе Министерства молодежи и спорта была проведена акция, которая была направлена на предотвращение анемии у больных талассемией во время распространения пандемии коронавируса по всему миру, а также на привлечение внимания общественности к проблемам больных в дни специального карантинного режима и социальной изоляции, объявленных Кабинетом министров.

В акции, в которой также приняли участие министр молодежи и спорта Азад Рагимов и министр культуры Абульфас Гараев, участвовали сотрудники обоих министерств, представители кабельного телевидения KATV 1 и Федерации спортивных журналистов Азербайджана (ФСЖА).

Всего в акции, которая прошла в Азербайджанском национальном институте спортивной медицины и реабилитации, приняли участие более 150 человек.