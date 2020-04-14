Оперштаб об условиях отмены карантина обновлено 18:10
Среди сотрудников дипкорпуса Азербайджана за рубежом не зафиксированы случаи инфицирования коронавирусом, заявил на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.
По его словам, дипломатические представительства Азербайджана находятся на связи с инфицированными гражданами.
* * * 17:56
«Отмена карантинного режима не может произойти автоматически, мы не можем вдруг сразу перейти к обычному образу жизни», - заявил на брифинге в Оперативном штабе при Кабмине помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев.
Х.Гаджиев отметил, что вакцина от коронавируса пока не создана: «Каждый из нас должен изменить образ жизни. После создания специальных вакцин и применения их на людях мы сможем объявить об окончании пандемии».
* * * 17:48
«В последние дни на Самурском пропускном пункте произошли нежелательные инциденты, такие как попытки некоторых наших граждан помешать деятельности соответствующих органов», - сказал на пресс-конференции, организованной Оперативным штабом при Кабинете министров, помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.
Х.Гаджиев отметил, что находящиеся за рубежом наши граждане понимают, что осуществляемые меры призваны защитить здоровье членов семьи, родственников въезжающих в страну: «Абсолютным большинством наших граждан за рубежом эти меры высоко ценятся, приветствуются. Но бывают и исключения.
Скопления людей на погранично-пропускных пунктах, выступления в соцсетях – недопустимые явления. Поэтому во избежание очередей на границе для возвращения наших соотечественников из России был создан портал Evə gedirəm. В ближайшие дни сайт заработает. Наши соотечественники должны будут пройти регистрацию на этом сайте, после чего в порядке очередности будет обеспечено их возвращение на родину. За один раз планируется возвращение 200-400 граждан Азербайджана в страну. После начала работы сайта в течение 5 дней будут приниматься обращения. Затем снова на 5 дней сайт прекратит работу, и начнется процесс возвращения людей в порядке очередности».
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Благодаря предпринимаемым в Азербайджане мерам санитарно-эпидемиологическая ситуация в связи с коронавирусом находится под контролем. Об этом на брифинге в Оперативном штабе при Кабмине сказал помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев.
По словам Гаджиева, уменьшение случаев заражения коронавирусной инфекцией отрадно, но профилактические меры должны быть продолжены.
Помощник президента подчеркнул, что будут приняты необходимые меры по постепенному выходу из карантинного режима. «Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, решение о карантинном режиме не должно быть спешным».
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В Оперативном штабе при Кабинете министров Азербайджана проводится брифинг для журналистов.
В брифинге участвует и собкор haqqin.az.