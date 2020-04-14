Среди сотрудников дипкорпуса Азербайджана за рубежом не зафиксированы случаи инфицирования коронавирусом, заявил на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

По его словам, дипломатические представительства Азербайджана находятся на связи с инфицированными гражданами.

* * * 17:56

«Отмена карантинного режима не может произойти автоматически, мы не можем вдруг сразу перейти к обычному образу жизни», - заявил на брифинге в Оперативном штабе при Кабмине помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев.

Х.Гаджиев отметил, что вакцина от коронавируса пока не создана: «Каждый из нас должен изменить образ жизни. После создания специальных вакцин и применения их на людях мы сможем объявить об окончании пандемии».

* * * 17:48

«В последние дни на Самурском пропускном пункте произошли нежелательные инциденты, такие как попытки некоторых наших граждан помешать деятельности соответствующих органов», - сказал на пресс-конференции, организованной Оперативным штабом при Кабинете министров, помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

Х.Гаджиев отметил, что находящиеся за рубежом наши граждане понимают, что осуществляемые меры призваны защитить здоровье членов семьи, родственников въезжающих в страну: «Абсолютным большинством наших граждан за рубежом эти меры высоко ценятся, приветствуются. Но бывают и исключения.

Скопления людей на погранично-пропускных пунктах, выступления в соцсетях – недопустимые явления. Поэтому во избежание очередей на границе для возвращения наших соотечественников из России был создан портал Evə gedirəm. В ближайшие дни сайт заработает. Наши соотечественники должны будут пройти регистрацию на этом сайте, после чего в порядке очередности будет обеспечено их возвращение на родину. За один раз планируется возвращение 200-400 граждан Азербайджана в страну. После начала работы сайта в течение 5 дней будут приниматься обращения. Затем снова на 5 дней сайт прекратит работу, и начнется процесс возвращения людей в порядке очередности».