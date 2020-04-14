Еще одного украинского генерала уличили в работе на Россию

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали еще одного подозреваемого в шпионаже в пользу России по делу генерал-майора Валерия Шайтанова. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Задержанный ранее был сотрудником Центра спецопераций «А» СБУ. В данный момент решается вопрос об избрании ему меры пресечения. По версии следствия, он контактировал с тем же офицером ФСБ России, что и Шайтанов.

При обыске у него обнаружены ручной противотанковый гранатомет РПГ-26, подствольный гранатомет и две гранаты к нему, пистолет STEYR 1914 с глушителем, карабин, ружье Mauser-Werks, самодельная винтовка с глушителем, три гранаты РГД-5 и запалы к ним, похожий на пластичное взрывчатое вещество материал, 12 капсюлей-детонаторов и более девяти тысяч патронов различного калибра.

Как считают следователи, генерал-майора СБУ Шайтанова завербовали еще до 2014 года, когда между спецслужбами России и Украины происходили контакты. С момента смены власти на Украине он регулярно передавал своим кураторам в ФСБ секретные данные, в том числе о ходе военной операции в Донбассе.