Европейцы на карантине бросились снимать опасные наличные

За месяц оборот наличных денег в Европе вырос на 41,2 миллиарда евро, достигнув 1,327 триллиона. Больший прирост — 41,4 миллиарда — был зафиксирован только в октябре 2008 года во время финансового кризиса, подсчитало издание Financial Times.

Такая ситуация сложилась несмотря на то, что медики предупредили об опасности наличных денег в плане передачи коронавируса и попросили чаще пользоваться банковскими картами.

Власти ЕС предполагают, что спрос на наличные связан с попытками сформировать финансовую подушку на черный день. В частности, в Ирландии в первую неделю апреля количество снятий с банкоматов упало почти в два раза, однако суммы снятий выросли очень существенно.