В Одессе расстреляли гражданина Азербайджана

Неизвестный открыл огонь по уроженцу Азербайджана в Одессе. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

Инцидент произошел 15 апреля на Крымском бульваре, что в Суворовском районе города. Злоумышленник совершил несколько выстрелов по 46-летнему гражданину Азербайджана, а затем сбежал.

Прибывшие на место правоохранители отметили, что мужчина получил огнестрельные ранения, однако отказался писать заявление и не стал объяснять возможные причины правонарушения. По факту инцидента заведено уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Полицейские продолжили расследование для установления местоположения злоумышленника, а также подробностей происшествия.