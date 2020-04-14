Башкирия будет поставлять спирт в Азербайджан

Из Башкирии в Азербайджан будет поставляться этиловый спирт, пишут российские СМИ.

Согласно информации, подписи в контракте поставили крупный российский производитель ликёроводочной продукции АО «Башспирт», находящийся в Башкортостане, и азербайджанская компания «Carcioglu Group».

По информации Российского экспортного центра, торговая договорённость двух республик состоялась при участии представителя РЭЦ в Азербайджане Нури Гулиева и Торгового представительства России в Азербайджане.

«И в условиях кризиса экспортёры смогут найти новые возможности для продвижения продукции. Необходимо лишь обладать актуальной информацией о потребностях за рубежом и гибко реагировать на меняющуюся ситуацию», ‒ сообщили в РЭЦ.