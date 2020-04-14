Украина вывезла часть своих военных специалистов из Азербайджана

Группа из 8 сотрудников "Одесского авиационного завода" и "Чугуевского авиационного ремонтного завода", которые входят в структуру ГК "Укроборонпром", вернулись в Украину из Азербайджана. Об этом сообщает пресс-служба госконцерна "Укроборонпром".

Специалисты находились там в рамках выполнения внешнеэкономического контракта ГК "Укрспецэкспорт" с вооруженными силами Азербайджана.

"Мы рады приветствовать наших специалистов дома!.. Сейчас все наши чувствуют себя нормально, потому что наконец приехали домой. Ближайшие две недели авиаторы проведут в обсервации на одной из баз под Киевом", - сообщил заместитель генерального директора "Укроборонпрома" Руслан Корж.

Часть специалистов "Укроборонпрома" до сих пор остается работать в Азербайджане, выполняя контрактные обязательства в контролируемых и безопасных условиях одной из военных баз.