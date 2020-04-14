Саргсян дал показания по апрельской войне

Третий президент Армении Серж Саргсян не сожалеет, что принял участие в заседании парламентской комиссии по расследованию обстоятельств апрельской войны 2016 года в Карабахе.

В четверг Саргсян, согласно ранее достигнутой договоренности, прибыл на заседание комиссии.

"Заседание прошло в атмосфере взаимного уважения, в нормальных условиях. К сожалению, у меня нет возможности ответить на все ваши вопросы, не потому что это – тайна, а потому что это настолько важно, что я не могу говорить о них на ногах, и когда меня прерывают", – заявил экс-глава государства журналистам после слушаний.