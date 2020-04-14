Коронавирус охватил всю Россию

Случай заражения человека коронавирусом зафиксирован в Республике Алтай, таким образом инфекция охватила всю Россию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу республиканского правительства.

«Выявлен первый случай коронавируса в республике. Он подтвержден у женщины — жительницы региона», — говорится в сообщении.

Уточняется, что зараженная женщина была выявлена в Онгудайском районе, первый анализ дал положительный результат. Ранее к ней приезжали родственники, проживающие в соседнем регионе. Сейчас ищут всех, с кем она могла контактировать.

Также сообщается, что глава Республики Алтай Олег Хорохордин в ближайшее время выступит с обращением к жителям в соцсетях. «Просьба сохранять спокойствие и доверять только проверенной информации», — добавил представитель республиканского правительства.

За последние сутки в России зафиксировано почти 3500 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заражений с начала эпидемии в России достигло 27 938. Новые случаи заражения зафиксированы в 78 регионах страны, большинство из них — в Москве (1370), Московской области (467) и Санкт-Петербурге (154). С начала эпидемии в России скончались 232 человека, выздоровели 2304 человека.