Азербайджанским детям объяснят, как правильно соблюдать карантин

Для широкого информирования населения о коронавирусе Центр общественного здравоохранения и реформ Минздрава при поддержке UNICEF проводит просветительские мероприятия.

В рамках этих мероприятий подразумевается подготовка просветительских материалов, в особенности для детей. В этих материалах детям будут объяснять, почему важно оставаться дома, как укреплять иммунную систему, правильно питаться, сохранять физическую активность в домашних условиях, проводить онлайн-уроки и другие советы.

В просветительских материалах также отражены вопросы соблюдения правил гигиены при кормлении грудных детей. В раках проекта будут подготовлены специальные видеоролики для распространения в соцсетях.

Все материалы также будут размещены на сайте Центра общественного здравоохранения и реформ Минздрава.