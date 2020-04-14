Продолжается социальная акция, инициированная Фондом Гейдара Алиева, для поддержки мер, принимаемых государством во время особого карантинного режима в связи с пандемией COVID-19.

Целью акции, проводимой под лозунгом "Мы сильны вместе", является сведение в период особого режима карантина малообеспеченных и относящихся к уязвимой категории семей с лицами, желающими им помочь, укрепить гражданскую солидарность в этом деле.

В рамках акции на основании обращений семьям из вышеуказанной категории по всей стране раздаются продовольственные наборы.

На основании поступающих в call-centre "150" обращений Общественное объединение Фонда "Региональное развитие" обеспечивает подготовку и доставку подарков по адресам.

В рамках акции предусматривается раздать свыше 100 тысяч подарков. Они будут доставлены в регионы и розданы при поддержке ОАО "Аграрная заготовка и снабжение", а для доставки семьям - ООО "Азерпочт".

Акция продолжится в период режима карантина. Малообеспеченные семья, нуждающиеся в продуктах питания, могут обратиться по телефону в ОО "Региональное развитие" по телефону call-center "150".