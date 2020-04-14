Коронавирусный апокалипсис в Южной Америке: переполненные морги и трупы на улицах
Переполненные морги и люди, выносящие своих умерших родственников на улицу, так как больше не могут выносить запах трупов: такие условия царят сегодня в некоторых регионах Латинской Америки. Туда тоже добрался Sars-CoV-2 - и опустошает все после себя. Об этом пишет немецкий журнал Focus.
"В портовом городе Гуаякиль в Эквадоре, где проживают 2,7 млн человек, на улицах лежат трупы, некоторые из них в картонных коробках, ящиках из фанеры и реже в гробах. Родственники вынесли их на улицу, так как запах в домах стал невыносимым. Некоторые сами привозили умерших в морги, потому что похоронные службы перегружены", - передает журналист Михаэль Оденвальд.
Позднее специальная служба собирала трупы. Из домов забрали 771 умершего, 631 погибшего забрали из больниц, морги в которых переполнены, сообщил руководитель службы Хорхе Ватед в Twitter. По данным властей, в Гуаякиле было зарегистрировано 4 тыс. из 7,5 тыс. зараженных в Эквадоре, при этом официальные данные, вероятно, значительно ниже действительного количества.
Ситуация катастрофическая и в других регионах страны. Как сообщает телеканал ntv, среди зараженных около 1,6 тыс. сотрудников больниц. Ко всему этому добавляется недееспособное и коррумпированное правительство. Так, вооруженные силы заблокировали поставку 40 тыс. защитных масок, так как документы якобы были оформлены неправильно. Сначала люди бежали от вируса в Перу, но сейчас эта страна тоже закрыла свои границы.
В других странах также действуют запреты на въезд. Так, местные жители больше не могут выехать из Кубы. Запрет на передвижение ввели Гаити, Панама, Колумбия, Сальвадор и Гондурас.
"Сильнее всего Covid-19 свирепствует в Бразилии, - пишет издание. - Согласно сайту Worldometer, на Пасху там было более 23,3 тыс. зараженных, 1230 человек умерли. Стремительное распространение эпидемии является среди прочего следствием хаотичной политики в крупнейшей стране Южной Америки. Президент Жаир Болсонару, придерживающийся ультраправых взглядов, долгое время преуменьшал опасность вируса. Сначала он неоднократно обличал всех в "истерии" по поводу вируса и называл Covid-19 "маленьким гриппом". К тому же он открыто подвергал сомнению принимаемые региональными властями меры. Еще в начале апреля он демонстративно прогуливался по столице Бразилии и встречался со своими сторонниками".
"Вскоре после этого Болсонару все же сменил курс и назвал пандемию "главным вызовом нашего поколения" - вероятно, под давлением вооруженных сил".
Успехов добилось и гражданское общество: так, суд в Рио-де-Жанейро предписал остановить правительственную кампанию, направленную против ограничительных мер по борьбе с коронавирусом.
Вирус проник и в фавелы Рио-де-Жанейро. Хотя пока не наблюдается большой волны заражений, стоит опасаться, что вирус стремительно распространится там из-за плохих гигиенических условий и большого количества людей, проживающих на ограниченной территории.
Между тем наркогруппировки, занимающие главенствующее положение во многих фавелах, взяли управление на себя и ввели запрет на передвижение. Наверное, это можно назвать прагматизмом, но это сравнимо с капитуляцией: министр здравоохранения Мандетта теперь хочет сотрудничать с группировками в борьбе с вирусом.
Настоящая трагедия разворачивается в Колумбии (официально 2852 зараженных, 112 смертей). Туда бежали многие жители Венесуэлы, чтобы спастись от катастрофических условий в своей стране. Теперь из-за действующего в Колумбии карантина они теряют работу, а также - в связи с невозможностью оплатить аренду - жилье, если они и без того уже не живут на улице. Большая часть беженцев теперь возвращаются обратно - в основном пешком, так как они не могут позволить себе купить билеты на автобус. Некоторые при этом проходят несколько сотен километров. Они перемещаются группами, что повышает опасность заражения Covid-19, и ночуют под открытым небом.
Плохие новости приходят и из Никарагуа. Там, по данным портала El19Digital, тысячи людей проигнорировали рекомендации ВОЗ по соблюдению дистанции и поехали на Пасху на курорты и фестивали. В то время как епископы призывали людей оставаться дома, правительство президента Даниэля Ортеги организовывало во время Страстной недели десятки мероприятий, чтобы активизировать туризм.
В борьбе с эпидемией правительства стран, участвующих в Форуме для развития Южной Америки (PROSUR), договорились о тесном сотрудничестве.
"Государства намерены "согласованно и эффективно защищать" свои границы и контролировать пассажирское движение. К тому же министр иностранных дел Перу сообщил, что страны намерены совместно закупать медикаменты и оснащение для больниц, чтобы добиться лучших цен. Для поддержки региональной экономики правительства также будут сотрудничать с финансовыми институтами, например, с Латиноамериканским банком развития. Возможно, Евросоюзу стоит взять пример с такой инициативы", - пишет Focus.