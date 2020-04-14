Коронавирусный апокалипсис в Южной Америке: переполненные морги и трупы на улицах

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Переполненные морги и люди, выносящие своих умерших родственников на улицу, так как больше не могут выносить запах трупов: такие условия царят сегодня в некоторых регионах Латинской Америки. Туда тоже добрался Sars-CoV-2 - и опустошает все после себя. Об этом пишет немецкий журнал Focus. "В портовом городе Гуаякиль в Эквадоре, где проживают 2,7 млн человек, на улицах лежат трупы, некоторые из них в картонных коробках, ящиках из фанеры и реже в гробах. Родственники вынесли их на улицу, так как запах в домах стал невыносимым. Некоторые сами привозили умерших в морги, потому что похоронные службы перегружены", - передает журналист Михаэль Оденвальд.

Позднее специальная служба собирала трупы. Из домов забрали 771 умершего, 631 погибшего забрали из больниц, морги в которых переполнены, сообщил руководитель службы Хорхе Ватед в Twitter. По данным властей, в Гуаякиле было зарегистрировано 4 тыс. из 7,5 тыс. зараженных в Эквадоре, при этом официальные данные, вероятно, значительно ниже действительного количества. Ситуация катастрофическая и в других регионах страны. Как сообщает телеканал ntv, среди зараженных около 1,6 тыс. сотрудников больниц. Ко всему этому добавляется недееспособное и коррумпированное правительство. Так, вооруженные силы заблокировали поставку 40 тыс. защитных масок, так как документы якобы были оформлены неправильно. Сначала люди бежали от вируса в Перу, но сейчас эта страна тоже закрыла свои границы. В других странах также действуют запреты на въезд. Так, местные жители больше не могут выехать из Кубы. Запрет на передвижение ввели Гаити, Панама, Колумбия, Сальвадор и Гондурас. "Сильнее всего Covid-19 свирепствует в Бразилии, - пишет издание. - Согласно сайту Worldometer, на Пасху там было более 23,3 тыс. зараженных, 1230 человек умерли. Стремительное распространение эпидемии является среди прочего следствием хаотичной политики в крупнейшей стране Южной Америки. Президент Жаир Болсонару, придерживающийся ультраправых взглядов, долгое время преуменьшал опасность вируса. Сначала он неоднократно обличал всех в "истерии" по поводу вируса и называл Covid-19 "маленьким гриппом". К тому же он открыто подвергал сомнению принимаемые региональными властями меры. Еще в начале апреля он демонстративно прогуливался по столице Бразилии и встречался со своими сторонниками". "Вскоре после этого Болсонару все же сменил курс и назвал пандемию "главным вызовом нашего поколения" - вероятно, под давлением вооруженных сил". Успехов добилось и гражданское общество: так, суд в Рио-де-Жанейро предписал остановить правительственную кампанию, направленную против ограничительных мер по борьбе с коронавирусом.