Грузия продлила запрет на авиасообщение
Грузия продлевает остановку регулярного авиасообщения до 10 мая после продления чрезвычайного положения, сообщает Агентство гражданской авиации Грузии.
Начиная с 21 марта Грузия полностью прекратила ависообщение, чтобы предотвратить распространение коронавируса.
До настоящего времени в стране выполнялись только координируемые правительством рейсы, которые возвращали граждан Грузии из стран, пораженных коронавирусом.
Агентство гражданской авиации Грузии заявило, что решение о возобновлении регулярного воздушного движения будет принято с учетом рекомендаций органов здравоохранения.
Агентство призывает граждан воздерживаться от покупки билетов до тех пор, пока не будет объявлена дата восстановления регулярного воздушного движения.