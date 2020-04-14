Грузия продлила запрет на авиасообщение

Грузия продлевает остановку регулярного авиасообщения до 10 мая после продления чрезвычайного положения, сообщает Агентство гражданской авиации Грузии.

Начиная с 21 марта Грузия полностью прекратила ависообщение, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

До настоящего времени в стране выполнялись только координируемые правительством рейсы, которые возвращали граждан Грузии из стран, пораженных коронавирусом.

Агентство гражданской авиации Грузии заявило, что решение о возобновлении регулярного воздушного движения будет принято с учетом рекомендаций органов здравоохранения.

Агентство призывает граждан воздерживаться от покупки билетов до тех пор, пока не будет объявлена дата восстановления регулярного воздушного движения.